'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si değişen hayatını anlattı
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteriyle tanınan Hayfa Safi Tulun ile oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk
Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi' bir dönemin sevilen gençlik dizilerindendi. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yıldızını parlattı.
Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizide, hafızalara kazınan bir rol de 'Beton Ayşe'ydi. 'Sınıfın asi ve güçlü kızı' olarak izleyicilerin karşısına çıkan Hayfa Safi Tulun'un artık gözlerden uzak bir yaşamı var.
Yıllardır ekranlarda gözükmeyen oyuncuyla televizyon serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
1978’de Beyrut’ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun; "Doğduğumda Beyrut'ta savaş vardı. Rahmetli babam iş insanıydı ve Türkiye’de de iş yapıyordu. Anneannem Antakyalıydı. Yani Türk vatandaşlığımız vardı. Bu sebeple 1979'da Türkiye’ye taşındık" dedi.
Hayfa Safi Tulun, oyunculukla tanışmasını ise şöyle anlattı: Oyunculukla 1994'te, lise yıllarımda (Eski adıyla Şişli Lisesi) edebiyat öğretmenimiz Ülkü Hoca’nın (Ülkü Çavdar) önderliğinde kurduğumuz Fecr-i Ati Tiyatro Grubu’nda tanıştım. Sonrasında Şehir Tiyatroları’nın Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin kütüphanesiyle yollarım kesişti. Rahmetli Yavuz Şeker ile tanışmam, o dönemde sahnede olan birçok usta isimle bir araya gelmeme vesile oldu. Onların desteğiyle mesleğe daha sağlam adımlarla ilerledim ve oyunculuk maceram böylece başlamış oldu.
Oyuncu, ‘Hayat Bilgisi’ dizisine katılma süreciyle ilgili olarak, şunları aktardı: 'Hayat Bilgisi', hayatımdaki sürpriz kesişmelerden biri oldu. O dönemde böyle bir diziden haberim yoktu, tiyatroya devam ediyordum ve oyuncuların sıkça gittiği bir mekânda çalışıyordum. Bir gün mekâna kalabalık bir grup geldi ve fark ettim ki beni izleyip, kendi aralarında bana gülüyorlardı. Dikkatimi çekti, sinirlendim ve yanlarına gidip 'Bir sorun mu var?' diye sordum.
O dönem saçlarım dizideki karakterim gibi örgülüydü. İçlerinden biri, "Biz yeni bir diziye başlıyoruz, Perran Kutman başrolde. Oradaki bir karakter için tam uyuyorsun, keşke oyuncu olsaydın" dedi. Sonradan öğrendim ki bana bu soruyu soran kişi, senarist Gani Müjde’nin ekibinden Gökhan Karagülle imiş. "Ben zaten oyuncuyum" dedim ama pek de ciddiye almamıştım. Telefon numaramı aldılar ve ertesi gün Gani Müjde’nin ofisinden arayacaklarını söylediler. Açıkçası pek inanmamıştım ama gerçekten aradılar. Görüşmeye gittim ve çıkışta sözleşmeyi imzalamıştım bile.
"PERRAN KUTMAN'IN ETKİSİ BÜYÜKTÜ"
Hayfa Safi Tulun, "Sizce ‘Hayat Bilgisi’ sizce neden bu kadar sevildi?" sorusuna karşılık; "Öncelikle 'Perran Anne' faktörü. O kadar muhteşem bir insandı ki sadece ekranda değil, gerçek hayatta da bizlere rehberlik etti, adeta annemiz oldu. Bize oyunculuk konusunda yol gösterirken aynı zamanda kamera arkasındaki herkesle de samimi bir bağ kurdu. Ayrıca dizideki usta oyuncuların samimiyeti, tecrübeleri ve genç kadronun enerjisi birleşince izleyiciye de doğal bir şekilde yansıdı. Yönetmenimiz Tarkan Karlıdağ da bizim en büyük şanslarımızdan biriydi. Tüm bunlar bir araya gelince, izleyicinin kalbine dokunan sıcacık bir iş çıktı" ifadelerini kullandı.
Diziye gösterilen yoğun ilgi sonrasında yolda yürümekte zorlandığını söyleyen oyuncu; "Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, hâlâ beni 'Beton' olarak hatırlayan ve sevgiyle yaklaşan insanlarla karşılaşıyorum. Bu, o dönemde ne kadar güzel bir iş yapmış olduğumuzun bir göstergesi" diye konuştu.
Hayfa Safi Tulun, dizideki bazı rol arkadaşlarıyla hâlâ görüştüğünü sözlerine ekledi.
Hayfa Safi Tulun, oyunculuk yaptığı dönemde de kamera arkasıyla ilgilendiğini de belirtti. Tulun; "Bir projenin her aşamasına dâhil olmak, ortaya çıkan işin bir parçası olmak benim için her zaman tatmin edici oldu. Yapım, kostüm, reji, cast ve kurgu bölümlerinde de deneyim kazandım. Uzun yıllar Erler Film’de çalıştım" ifadelerini kullandı.
Hayvan hakları aktivisti olan Hayfa Safi Tulun, setlerden neden uzaklaştığını ise şöyle anlattı: Setlerde yaşanan bazı olaylar beni derinden etkiledi. Özellikle bir dizi setinde sahne gereği hareketsiz durması gereken bir köpeğe yanlış koşullarda anestezik ilaç verildiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini duyduğumda büyük bir kırılma yaşadım. Bu olay, benim için bir dönüm noktası oldu ve sektörde hayvanların haklarını koruyacak bir oluşum kurma fikrini doğurdu.
ÇATALCA'DA YAŞIYOR, HAYVAN CAST AJANSI VAR
Yaşamını Çatalca’da sürdüren Hayfa Safi Tulun, Hayas Animal Casting adında hayvan cast ajansını kurmuş: Amacımız, setlerde hayvan oyuncuların refahını sağlamak ve onların sağlıklı, güvenli, mutlu bir şekilde çalışmasını garantilemek. Aynı zamanda yapım ekiplerinin de rahat ve bilinçli bir şekilde çalışmasına destek oluyoruz. Bu yıl ajansımıza prodüksiyon hizmeti de ekledik, artık kendi ekibimizle yapımlara prodüksiyon desteği de veriyoruz.
2010'da Yasin Şerif Tulun ile evlenen ve 2.5 yıl önce de kızı Gülce Nisay Tulun'u kucağına alan oyuncu, "Eşimle 23 yıl önce ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. O zamandan beri hem dost, hem eş, hem de iş ortağı olduk. 2.5 yıldır da ebeveyn olmayı öğreniyoruz" açıklamasını yaptı.
Hayfa Safi Tulun, ekranlara yeniden dönmek için de yeşil ışık yaktı: Uygun bir proje olursa ve senaryoya inanırsam, neden olmasın? Sonuçta oyunculuk benim aşkla başladığım bir meslek. Ara vermiş olabilirim ama bu ondan vazgeçtiğim anlamına gelmez.