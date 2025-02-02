'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si değişen hayatını anlattı

"PERRAN KUTMAN'IN ETKİSİ BÜYÜKTÜ"

Hayfa Safi Tulun, "Sizce ‘Hayat Bilgisi’ sizce neden bu kadar sevildi?" sorusuna karşılık; "Öncelikle 'Perran Anne' faktörü. O kadar muhteşem bir insandı ki sadece ekranda değil, gerçek hayatta da bizlere rehberlik etti, adeta annemiz oldu. Bize oyunculuk konusunda yol gösterirken aynı zamanda kamera arkasındaki herkesle de samimi bir bağ kurdu. Ayrıca dizideki usta oyuncuların samimiyeti, tecrübeleri ve genç kadronun enerjisi birleşince izleyiciye de doğal bir şekilde yansıdı. Yönetmenimiz Tarkan Karlıdağ da bizim en büyük şanslarımızdan biriydi. Tüm bunlar bir araya gelince, izleyicinin kalbine dokunan sıcacık bir iş çıktı" ifadelerini kullandı.