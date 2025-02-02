Güle güle Ndour!
Beşiktaş, bir süredir İtalya'ya transferi gündemde olan Cher Ndour ile yollarını ayırmak üzere. PSG ile anlaşılarak kiralık sözleşmesi sona erdirilen Ndour, Fiorentina yolcusu...
Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu olmadan PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor.
PSG'nin bir süredir geri çağırıp satmak için görüşmelerde bulunduğu genç futbolcuya en ciddi talip Fiorentina oldu.
İtalya'dan Bologna, Torino ve Como'nun da istediği 20 yaşındaki futbolcu için Mor Menekşeler'in, 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifi ile PSG'yi ikna ettiği bildirildi.
Süreç hakkında bilgilendirilen Beşiktaş da hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de orta alandaki kalabalıklığı gidermek için Ndour'un gitmesine onay verdi.
Taraflar arasında evrak işlemleri sürerken bir süredir grip nedeniyle yatağa düşen Ndour'un kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
Ndour Beşiktaş'ta 22 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.