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        Haberler Gündem 3. Sayfa Miras cinayeti! Öldürdüğü oğlunu vurduktan sonra tekmeledi! | Son dakika haberleri

        Miras cinayeti! Öldürdüğü oğlunu vurduktan sonra tekmeledi!

        Adana'da insanın kanını donduran bir miras kavgası meydana geldi. Görüntüleri ortaya çıkan olayda bir baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği vahşette, babanın yerde yatan yaralı iki oğlunu tekmelediği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:00
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        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
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        Adana'da miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı oğullarından Nihat Köse'yi (42) av tüfeğiyle öldürüp, Mesut Köse'yi (34) ağır yaralayan Erol Köse (69) tutuklandı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken; Erol Köse'nin oğullarını av tüfeğiyle vurduktan sonra yerde tekmelediği görüldü.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, 24 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Erol Köse, miras anlaşmazlığı nedeniyle oğulları Nihat ve Mesut Köse ile sokakta tartıştı.

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        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut Köse'yi sopalarla darp etti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

        YARALI KARDEŞLERİ, KOMŞULARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        Komşuları, yaralı kardeşleri hafif ticari araca bindirerek hastaneye götürdü. Nihat Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nihat Köse'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Jandarma ekipleri, Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakaladı.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta başlayan kavgada Erol ve Murat Köse'nin, Nihat ve Mesut Köse'ye sopa ve tırpanla saldırdığı görüldü. Görüntülerde; arbede sırasında evden aldığı av tüfeğiyle gelen Erol Köse’nin oğullarına ateş açtığı, daha sonra yerde tekmelediği anlar yer aldı.

        TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

        Ayrıca Murat Köse'nin, bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye cep telefonundan gönderdiği hakaret ve tehdit içerikli mesajlara da ulaşıldı. Köse'nin, ağabeyine 'Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı?' şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Köse tutuklanırken, kaçan Murat Köse'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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