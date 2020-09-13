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Miras kavgasında iki çocuk annesi sopa ve kürekle katledildi

Balıkesir'de 33 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, miras yüzünden çıkan kavgada kocasının kardeşleri tarafından feci şekilde darbedildi. Sopa ve kürekle dövülen genç kadın olay yerinde can verdi

balıkesir miras kavgasında cinayet
İHA

Balıkesir'de 33 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, miras yüzünden çıkan kavgada kocasının kardeşleri tarafından öldürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Kavgada sopa ve kürekle darp edilen 2 çocuk annesi Çiğdem D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocası Ramazan D. (43) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma olay yerinde önlem alırken, genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olaya karışan B.D. (50) ile oğulları A.D. (25) ve A.D.'yi (22) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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