Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı

Ümraniye'de iki hafta önce evlerinde öldürülmüş halde bulunan 89 yaşındaki Hatice Turan ile 47 yaşındaki oğlu Kamil Turan cinayetinin katil zanlısı yakalandı.

Olay, 22 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Ümraniye'de Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi.

ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ BULUNDU Yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı dairede zile basan ve hiçbir yanıt alamayan mahalle muhtarı durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. REKLAM Ekipler, evde Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İncelemede anne ve oğlunun öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU Olayla ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin öldürülen Hatice Turan'ın oğlu Kenan Turan olduğu tespit edildi. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan Turan için eşinin 14 Mayıs günü kayıp başvurusunda bulunduğunu, cinayetin de 12 Mayıs'ta işlendiğini belirledi.

YAKALANDI Polis şüpheli Kenan Turan'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ümraniye bölgesinde olduğu tespit edildi. Turan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.