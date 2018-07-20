Mısır'ın kuzeyinde yer alan İskenderiye şehrindeki arkeolojik kazılarda, granitten yapılmış kara bir lahit bulunmuştu. 185 santim yükseklik, 165 santim genişlik ve 265 santim uzunluğa sahip lahdin, Büyük İskender'e ait olabileceği iddia ediliyordu. Devasa siyah granit lahit, düzenlenen bir törenle nihayet açıldı.

Mısır Eski Anıtlar İdaresi Başkanı Mustafa Veziri, kara lahdin içinden zarar gören 3 mumyanın çıktığını belirtti. Veziri, kara lahdin Büyük İskender'e ait olmadığını doğruladı.

Mumyaların kraliyet ailesine ait olmadığını söyleyen Veziri, "Bu mumyaların Ptoleme veya Roma dönemindeki kraliyet aileleriyle hiçbir bağlantısı yok. Çünkü lahdin üzerinde hiyeroglif yazı ya da oyuk yok yok. Lahdin inşası yarım kalmış. Kraliyet ailesine ait olsaydı yarım bırakılmazdı" dedi.

Buluntuların askere ait olabileceğini düşünen Veziri, iskeletlerden birinin kafatasına saplanan oktan dolayı ölmüş olabileceğini belirtti.

Veziri, buluntuların bir kısmının bozulmuş olduğunu, çünkü yakındaki bir binadan gelen lağım suyunun lahdin içine sızdığını ekledi.

Mısır Eski Anıtlar İdaresi Başkanı, iskeletlerin ve lahitlerin İskenderiye'deki Eski Eserler Bakanlığı deposuna transfer restorasyon işlemlerinden geçeceğini ifade etti.

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