Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre Avusturya’da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen K.B. İzmir'de havalimanında MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Avusturya’da terör örgütü adına faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen K.B.’nin İzmir’e geldiğini belirlendi. Bunun üzerine ortak hareket eden MİT ve polis ekipleri takibe başladı. Takibe alınan K.B., Avusturya’ya gitmek için gece saat 02.30 sıralarında geldiği Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. K.B. sorgulamak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.





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