İstanbul Moda'da 31 Mayıs gecesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'in haberine göre Kadıköy Belediyesi'ne kayıtlı Goofy adlı 2 yaşındaki dişi köpek, gece yarısı ortadan kayboldu. Her sabah Modalı hayvanseverlerin mama verdiği köpek bulunamayınca arama çalışması başlatıldı.

Bir grup hayvansever, inşaatları, parkları ve izbe binaları tek tek aradı. Goofy köpek, 2 gün sonra Fırıldak Sokak'ta yaralı halde bulundu. Bitkin haldeki köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Köpeği muayene eden veteriner hekim Adil İnan'ın hazırladığı raporda ise tecavüz bulgusu tespitine yer verildi.

Olayın ardından mahalle sakinleri, Goofy köpeğin kaybolduğu ve bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede, Goofy ve Aslan adlı iki sokak köpeğinin gece saat 02.30 sıralarında bir kişi tarafından Yoğurtçu Parkı yakınındaki Süleyman Paşa Sokak'tan götürüldüğü belirlendi. Başka bir kamera açısında ise, Goofy köpeğin gece saat 02.40 sıralarında yanındaki kişi tarafından boynundan çekilerek götürüldüğü görüldü.



"HATIRLAMIYORUM" DEDİ, SERBEST KALDI



Moda'da boyacılık yaptığı öğrenilen H.G.'nin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Polis, H.G.'ye evde boya işi için sahte bir randevu verilmesini sağladı. H.G., eve geldiği sırada ise polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde "Sarhoştum, hatırlamıyorum" diyen H.G. sorgusunun ardından ise serbest bırakıldı.

Köpeğin tecavüze uğradığını savunan mahalle sakinleri, H.G.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. H.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Moda sakinlerinden Meltem Atıl, "Hayvanlara eziyet ve tecavüz edenlerin cezalandırılması ile ilgili kanunlarda net bir düzenleme yoktur. Sokak hayvanlarının daha fazla eziyet çekmemesi için acil olarak bu boşluğun giderilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ