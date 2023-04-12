Moğolistan Parlamentosu'ndan Malatyalı depremzedelere 30 otağ

One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar, beraberinde dernek üyeleri ve Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete ile Battalgazi Belediyesine Moğolistan Parlamentosunca gönderilen 30 otağı (büyük, süslü çadır) teslim etti.

Moğolistan'ın One Team Derneği'nin Malatya'ya daha önce gönderdiği 10 otağın ardından Moğolistan Parlamentosu da bu çadırlardan kente 30 tane yolladı.

"KENDİMİZİ KARDEŞ ÜLKE GİBİ GÖRÜYORUZ"

Daha önce One Team Derneği'nce binlerce kilometre uzaklıktan getirilen çadırlar ise belediyenin kadın çalışanları ile ailelerine yuva oldu. Dorjdugar, Türk milletini kardeşleri olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendileri için de üzücü olduğunu anlatan Dorjdugar, şöyle devam etti:

"Kendimizi kardeş ülke gibi görüyoruz, getirdiğimiz gıda yardımlarını dernek olarak halktan topladık. Getirdiğimiz 10 çadır ile 2 tır gıda yardımını halkımızın verdiği yardım paralarıyla aldık. Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete'nin organizasyonuyla yardımları gerçekleştirdik. Deprem felaketini daha önce televizyondan, internetten izledik, kendimiz görünce daha büyük olduğunu anladık. Türkiye güçlü bir ülke, kardeşlerimizin ayağa kalkarak tüm bu felaketlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz."