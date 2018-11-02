'Moğollar'ın kurucularından olan ve grubun ilk solisti de olan usta müzisyen Aziz Azmet, yaşamını yitirdi. Aziz Azmet’in vefat haberi, 'Moğollar' grubunun Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda; "Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyu Aziz” ifadeleri kullanıldı.

Aziz Azmet'in vefat haberinin ardından Moğollar grubundan Taner Öngür de twitter hesabından, "Sevgili Aziz Azmet, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun." tweetini atarak üzüntüsünü dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ