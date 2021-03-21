Üç gün İstanbul’da konaklayacağı ve İstanbul’un tarihi yerlerini de gezeceği öğrenilen Mohamed Hadid, "Türk insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" dedi.