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Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir

Morgan Freeman, 'Siyahların Tarihini Anma Ayı'na ve 'Afrika kökenli Amerikalı' terimine karşı tepkisini dile getirdi

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  • Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir - Magazin haberleri

    En son Zach Braff'in filmi 'A Good Person'da rol alan 85 yaşındaki oyuncu Morgan Freeman, açıklamalarda bulundu. Freeman, 'The Sunday Times Culture' dergisine konuştu.

    Morgan Freeman, "Sevmediğimi açıkça söyleyebileceğim iki şey var. 'Siyahların Tarihini Anma Ayı' bir hakarettir. Benim tarihimi bir aya mı indirgeyeceksiniz?" dedi.
  • Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir - Magazin haberleri

    "BU SIFATI KABUL ETMİYORUM"

    Ünlü oyuncu, "Ayrıca 'Afrika kökenli Amerikalı' da bir hakarettir. Bu sıfatı kabul etmiyorum. Siyahların n'yle başlayan sözcüğe (İngilizce'de siyahlar için kullanılan aşağılayıcı bir ifade -ed.n.) kadar uzanan farklı sıfatları oldu ve bunların nasıl bu kadar tuttuğunu bilmiyorum ama herkes 'Afrika kökenli Amerikalı'yı kullanıyor" ifadelerini kullandı.
  • Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir - Magazin haberleri

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Freeman, sözlerine, "Bu gerçekten ne anlama geliyor? Dünyanın bu bölgesindeki siyahların çoğu melez ve Afrika'dan bir ülkeymiş gibi bahsediyorsunuz ama o tıpkı Avrupa gibi bir kıta..." şeklinde devam etti.
  • Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir - Magazin haberleri

    Birleşik Krallık'ta ekimde, ABD'deyse şubatta her yıl kutlanan 'Siyahların Tarihini Anma Ayı', Afrika diyasporası tarihindeki önemli kişi ve olayların hatırlanmasına vesile oluyor.

    Freeman'ın 'Afrika kökenli Amerikalı' terimiyle ilgili vurguladığı nokta, 'Avrupa kökenli Amerikalı' denmeyeceği, örneğin 'İtalya kökenli Amerikalı' gibi ülke belirtileceği...

    Fotoğraflar: AA

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