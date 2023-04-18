Morgan Freeman: 'Afro-Amerikalı' terimi hakarettir

"BU SIFATI KABUL ETMİYORUM"



Ünlü oyuncu, "Ayrıca 'Afrika kökenli Amerikalı' da bir hakarettir. Bu sıfatı kabul etmiyorum. Siyahların n'yle başlayan sözcüğe (İngilizce'de siyahlar için kullanılan aşağılayıcı bir ifade -ed.n.) kadar uzanan farklı sıfatları oldu ve bunların nasıl bu kadar tuttuğunu bilmiyorum ama herkes 'Afrika kökenli Amerikalı'yı kullanıyor" ifadelerini kullandı.