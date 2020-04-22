DHA

Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesi Kıyı Boyu Caddesi üzerinde bugün 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Hasan Akar sol ön tarafında aynı istikamette ilerleyen motosiklete çarpmamak adına akan trafikte sağ tarafa ani manevra yaptı. Akar, bu manevra sonucu otomobiliyle birlikte yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu.

Bu sırada panik yapan Yasin Yalçın kontrolündeki motosiklet devrildi. Sulama kanalına uçan otomobilinden çevredekilerin yardımıyla çıkan Hasan Akar, kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletin sürücüsü Yasın Yalçın ve arkasında oturan Kemal Çınar yaralandı. Yaralı iki genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza sonucu kanala uçan Akar’a ait otomobilin ise akıntı sonucu metrelerce sürüklenmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.