İstanbul'un Tuzla ilçesinde dün akşam bir motosiklet sürücüsü daha trafik magandasının hedefi oldu, ölümden döndü. Deniz kenarında serinlemek ve gezmek için arkadaşıyla birlikte Tuzla sahiline giden coğrafya öğretmeni Bayram Hubup (42), bir süre sonra arkadaşıyla evlerine dönmeye karar verdi.

Dönüşe geçtikten kısa bir süre sonra, motosikletiyle Aydınlı-Çamlıbelde yolu üzerinde seyrederken arkalarından gelen beyaz lüks bir otomobilin sürücüsü direksiyonu kırarak Hubup'un kullandığı motosiklete çarptı.

"YA SAKAT KALIRDIK YA ÖLÜRDÜK"

Çarpmanın etkisiyle Hubup ve arkadaşı devrilen motosikletten yere düşerken kazaya neden olan beyaz aracın sürücüsü arkasına dönüp bakmadan olay yerinden ayrıldı. Trafiğin durmasıyla birlikte ise başka bir sürücü Hubup'a durumlarının nasıl olduğunu sordu.

HABERTURK.COM takipçisi Hubup, o dakikaları WhatsApp hattımıza şöyle anlattı: "Biz önünde gidiyorduk ve bizi görmeme ihtimali yoktu. Bize çarpmadan önce de herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Otomobiliyle geldi, vurdu, çarptı ve gitti. Karşı yönden hızla bir araç gelseydi kesinlikle o araç diz hizasında vücudumuzun üstüne çarpardı ve o darbeyle ya sakat kalırdık ya da ölürdük."

"BIRAKIP KAÇMASININ CEZASI 2 YILA KADAR HAPİS"

Kazanın ardından omuzu çıkan ve omuzunun yerine oturduğunu hastanede öğrenen Hubup şöyle devam etti: "Olay yerindeki MOBESE ve işyeri kamera görüntülerine ulaştım. Kesinlikle bu aracın sürücüsünü bulup şikâyetçi olacağım. Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre yaralanmalı ve ölümlü kazalarda olay yerinden kaçmanın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. Sürücünün alkollü ya da ehliyetsiz olmasından şüpheleniyorum."

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