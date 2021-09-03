‘Moving Nature’ sergisi dasdas.com.tr'de

DasDas, pandemi sürecinde seyirciyle buluşturduğu çevrimiçi tiyatro oyunlarının ardından şimdi de çevrimiçi bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İlhamını ekoloji ve iklimi merkezine alarak kendi dijital evreninde eserler üreten sanatçılardan alan ‘Moving Nature’ sergisi, 1 Kasım’akadar DasDas’ın web sitesinden çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

Rızacan Kumaş

Henry Driver, Jonathan Monaghan, Pınar Yoldaş, Robert Steven Connett, Rızacan Kumaş, Osman Koç, Selay Karasu, Khyati Trehan, Tuba Ünlü, Süleyman Yılmaz gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan Esra Özkan küratörlüğündeki ‘MovingNature’ sergisinde hareket halindeki doğanın hikayesi, sanatçıların farklı perspektifleri ve estetik algılarıyla buluşuyor.

Jonathan Monaghan

Doğanın ve ekolojinin önemini bir kez daha hatırladığımız bu günlerde ‘Moving Nature’, doğanın farklı yorumlarını ve çeşitli dijital tekniklerle buluşmasını gözler önüne sererken bambaşka bakış açıları kazandırıyor.

Khyati Trehan

Ziyaretçilerin DasDas’ın web sitesine giriş yaparak ulaşabileceği ve ücretsiz olarak gezebilecekleri sergi, 1 Eylül – 1 Kasım tarihleri arasında herkese evlerinde doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini birbirinden yetenekli sanatçıların perspektifinden bir kez daha keşfetme imkanı sunacak.