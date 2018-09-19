Elektrik işiyle uğraşan ve şantiyelerde çalışan 47 yaşındaki Serdar Erol 1995 yılında MS hastalığına yakalandı. Gözleri daha az görmeye başladı, yüzünün sol bölümüne felç indi.

DHA'nın haberine göre ani ataklar son buldu ancak eşi Sevgi Erol ile yaşadığı sıkıntılar son bulmadı. 1996 yılında daha oğulları 1 yaşındayken boşandılar. Aradan 22 yıl geçti, Serdar Erol eşine telefon açtı, "Hiç gitmemiş gibi gel" dedi ve Erol çifti barıştı. Tekrar evlenmek için Maltepe Belediyesi Nikâh Müdürlüğüne başvurdular. Çiftin nikâhı ise kendi evlerinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından kıyıldı. Çifte düğün hediyesi olarak da Kuşadası´nda balayı ve döndüklerinde de iş imkânı verildi.

"KALAN GÜNLERİMİZİ MUTLU GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Kendi işini kendisinin görebildiğini ancak bunu yaparken zorluk çektiğini belirten Serdar Erol, şunları söyledi:

"Sevgi´nin gelmesi bana ayrı güç kattı. 1 saatte yaptığımız işi daha kısa sürede yapıyoruz. Yarım saat çorap giymekle uğraşırken Sevgi erinmeden o çorabımı giydiriyor. O bana, ben ona sırtımızı dayadık. Bundan sonra inşallah bu yolda beraber yürürüz, birbirimizi ne incitiriz ne de kırarız. Ayrıldıktan sonra zaten hiç kopmamıştık. Bir yerde hep bağlantımız vardı. Kız kardeşim Necla beni etkiledi. Biz de uyandık ve Sevgi´ye telefon açtım. `Hayırdır benimle evlenmek mi istiyorsun´ dedim. O `Evet´ deyince, `Hiçbir şey yokmuş gibi, bu evden hiç çıkmamış gibi gel´ dedim. İnşallah ellerimiz hep böyle kalır. Hayat bizden bir 15 yıl aldı. Bir 15 yıl daha almasına müsaade etmeyelim. Kalan günlerimizi mutlu geçirelim."

"ONU BİR DAHA BIRAKMAYACAĞIM"

Evliliklerinin temelinde büyük bir aşk olduğunu ifade eden Sevgi Erol ise yeniden evlenme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Onun hastalığından dolayı çok sıkıntılar yaşadık ve bu streslerle başa çıkamayıp ayrıldık. `Benim yüzümün tek tarafı uyuşuyor´ diyerek eve geliyordu. Ben de memedeki çocuğumu bırakıp tekstilde çalışmaya gittiğim için onu sorumsuzlukla suçluyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ayrıldıktan sonra Serdar´ın hastalığını öğrendim. Pişman olmuştum ama iş işten geçmişti. Serdar´ın bana yıllar sonra `Hiç gitmemiş gibi gel´ demesiyle burada bulduk kendimizi. Bundan sonra bırakmayacağım onu. Bir ömür boyu torunlarımızı görerek yaşamak istiyorum. Ve eğer bir kızımız da olursa çok mutlu olurum."

"BU NİKAH BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Nikâhlarını kıydıktan sonra çifti tebrik eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Onlarca, yüzerce nikâh kıyıyoruz ama bu nikâh benim için çok anlamlı. Maltepe Belediyesi´nin sloganı olan `Koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak´ sözünün en belirgin örneğini bugün Maltepe´de yaşıyoruz. Bu güzel mutluğa imza attığınız için sizi ayrı ayrı kutluyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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