Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan Ferhat Göçer oldu. 700 Geçerli oy kullanılan Genel Kurulda Ferhat Göçer ve Yönetim Kurulu ekibi toplam 494 oyla, 2 yıl süreyle göreve geldi.
Ferhat Göçer seçimden önce yaptığı son paylaşımda "9 Mart Çarşamba MSG genel kurulumuz var… Eser sahipleri ve telif hakları mücadelemizde fark yaratmak için yönetime adayız…. #birliktedahagüçlüyüz" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuş ve videoda yönetime talip olduğunu belirtmişti.
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