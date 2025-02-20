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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı: ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı: ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Peki MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:18
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        MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar sınava girecekleri belgeleri ÖSYM üzerinden öğrenebilecek. İşte MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi ekranı

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        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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        MSÜ NE ZAMAN?

        2025 MSÜ sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Sınav 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI

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