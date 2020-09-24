'Muallim Ali'nin hikâyesi

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20'nci yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nde, devlet tarafından Fransa'ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen 'Ali'nin hikâyesini konu alan tarihi dram türündeki 'Muallim' adlı sinema filminin basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısına filmin oyuncuları Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Yiğit Çelebi, Barış Hayta, Hakan Karaman, Uğur Arslanoğlu, Mustafa Yeşilbudak, Berat Arabacı, Ayaz Gülşen, filmin yönetmeni Müslim Şahin ve filmin yapımcısı CY Grup Medya kurucusu Halit Arabacı katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Müslim Şahin, "Biz bu filmde kimliğine yabancılaşma meselesi üzerine yoğunlaştık. 'Birbirlerinden çok farklı düşüncedeki insanları bir araya getirirsek ne olur?' sorusundan yola çıktık. Ve Fransız 'Muallim' ortaya çıktı" diye konuştu. Plato ortamından ziyade gerçek ortamları kullanmak istediğini dile getiren Şahin "Filmin büyük bir bölümünü Manisa'nın Kula İlçesi'nde çektik. Orada pek çok mekanı bir arada bulduk. Pandemi ortamında şehir dışında bir dönem işi yapmak hiç kolay değildi. Ama hem oyuncularımızın, hem ekibimizin özverili çalışmaları ve yapımcımızın özel gayretleriyle filmi tamamlamış olduk. Önce festivallerde filmimizi gösterip sonra sinemalarda vizyona girmeyi planlıyoruz" dedi.

Filmde Hasan karakterine hayat veren Ruhi Sarı, "Bizim için yorucu bir süreçti. Sağlam bir ekiple çalıştık. Film bizden çıktı. Şimdi yönetmenimizin ellerinde. Sonrasında seyircisine emanet olarak vizyondaki yerini alacak. Umarım seyirci de bu emaneti güzel karşılar. Zorlu bir serüveni keyifle bitirdik diye düşünüyorum" dedi.

Filmde 'Rabia' karakterini canlandıran Sevtap Özaltun, "Filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Pandemi sürecinde çalışmak hepimizi zorladı. Her şeye rağmen huzurla çalıştık. Çok duyarlı, vatanını milletini seven herkesin derdine derman olmaya çalışan bir karakteri canlandırdım" dedi. Filmde 'Muallim Ali' karakteri ile beyazperdede izleyici karşısına çıkacak olan Melih Selçuk ise "Benim karakterim de vatanını seviyor ama başka bir gözle seviyor. Muallim, farklı açılardan baksalar bile yine aynı yere bakan insanların hikayesi" diyerek filmdeki karakterini anlattı.

TRT ortak yapımcılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Muallim'in sinemaseverleri zaman yolculuğuna çıkaracak hikâyesiyle Kasım 2020'de vizyona girmesi planlanıyor.

"Muallim" filmi ile ilk kez uzun metraj bir sinema filminin yapımcılığını üstlenen CY Grup Medya kurucusu Halit Arabacı basın mensuplarının "Yeni projeleriniz var mı?" sorusu üzerine "Sektöre böyle bir filmle girmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da tasarladığımız projelerimiz var. Buradan isim verebileceğim en büyük projemiz Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan "Yavuz' filmi... Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir iş olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir prodüksiyon için hazırlık yapıyoruz. Yurt dışından oyuncularla da görüşme aşamasındayız. 2023'te izleyici karşısına çıkmayı planlıyoruz" diyerek "Yavuz'u çekeceklerini de duyurdu.