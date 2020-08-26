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CY Grup Medya - Halit Yağcı ile TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Müslüm Şahin'in yaptığı, başrollerinde Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın başrollerini paylaştığı 'Muallim'in çekimlerine başlandı.

Halit Karaata, Metin Zakoğlu, Kerim Yağcı, Levent Sülün, Engin Yüksel, Barış Hayta'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı gibi isimlerin 'Muallim', Manisa'nın tarihi Kula ilçesinde çekiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Muallim', 1910'lu yıllarda geçen hikâyeye sahip. 20'nci yüzyıl başında devlet tarafından mühendislik eğitimi için Fransa'ya gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen 'Ali', ilk defa katıldığı bir Jön Türk toplantısında zabitler tarafından tutuklanıp, öğretmen olarak bir kasabaya sürgün edilir. Küçümsediği tüm değerlerle yüzleşmek ve cahil bulduğu halkla bir arada yaşamak zorunda kalır.