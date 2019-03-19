Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimzi günlerde bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı. Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de "bu hareketi yapacağından haberim yoktu" demişti. Hatice ise, "Ketenci'nin haberi vardı" sözleriyle polemiği sürdürdü