Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması

Giriş: 19.03.2019 - 09:52 | Güncelleme:  

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimzi günlerde bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı. Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de "bu hareketi yapacağından haberim yoktu" demişti. Hatice ise, "Ketenci'nin haberi vardı" sözleriyle polemiği sürdürdü

  • 1Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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    Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice, izleyenleri şoke etti.

  • 2Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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    Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de "bu hareketi yapacağından haberim yoktu" demişti. Hatice ise, "Ketenci'nin haberi vardı" sözleriyle polemiği sürdürdü.

  • 3Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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    Magazin basını ve sosyal medyada konuşulan olayla ilgili, Hatice'yi defilesinde podyuma çıkaran Muammer Ketenci sessizliğini 2. Sayfa programına bozdu.

  • 4Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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    Ketenci şunları söyledi:

    Hatice kıyafeti açmak istediği söyledi, 'Seni öldürürüm, sakın' dedim. Hatice'ye asla izin vermedim. Ben resmen kullanıldım. Yazıklar olsun. Hatice'nin yaptığı üçkağıtçılık. Elbiseye 20 bin TL veren oldu. Sezon sonu satarım dedi. Hatice'yi bir daha asla defileye çıkarmam.

  • 5Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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    Hatice, Muharrem Ketenci'nin sözlerine, "Mahalle polemiğine girmek istemiyorum" diyerek gerilimi arttırdı. Ketenci ise, "Hatice bir daha adımı anmasın. Kapa o çeneni. Terbiyesize bakar mısınız? Ne demek bu ya!" dedi.

  • 6Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 7Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 8Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 9Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 10Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 11Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 12Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 13Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 14Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 15Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 16Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 17Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 18Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 19Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 20Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 21Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 22Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 23Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 24Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 25Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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  • 26Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması: Öldürürüm... - Magazin haberleri
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