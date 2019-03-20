6 | 12

Hatice bugün de yeni açıklamalarda bulundu:

Provalarda ben bu hareketi yapacağımı söyledim. Muammer kendine gel. Artık kıvırıyorsun. Sen de kaymağını yiyiyorsun ben de... Kaç yaşında adamsın. 'Benim Hatice'ye ihtiyacım yoktu' diyorsun, beni neden defilende çıkarıyorsun? Hatice 'yıktın ortalığı' dedi. Sizin ananız, bacınız yok mu? Yatağın içinde dört döndüm. Bu ülke neler neler gördü. Bir ben açtığım için mi bu kadar ağır geldi size.