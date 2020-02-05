Asıl soyismi Üstübicioğulları olan Muammer Ketenci 1965 İstanbul doğumludur. Babaannesinin kızlık soyismi ile "Ketenci" ile marka oluşturdu. Peki Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci nerelidir ? Eşi ve ailesi

MUAMMER KETENCİ HAYATI

Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon Akçaabatlıdır. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü.

Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. İstanbul’da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok ünlü ile çalışan Muammer Ketenci’nin tasarladığı kıyafetler dünyaca ünlü isimler tarafından da beğeni ile giyilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır