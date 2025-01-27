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        Haberler Magazin Muazzez Ersoy adını kullanan dolandırıcılar

        Muazzez Ersoy adını kullanan dolandırıcılar

        Muazzez Ersoy, adını kullanarak ilaç ve kozmetik ürünü satan kişi / kişiler hakkında yasal işlem başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 08:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:38
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        Ersoy adına dolandırıcılık
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        Dolandırıcılar, bu kez hedef kişi olarak kendilerine Muazzez Ersoy'u seçti. Çeşitli internet sitelerinde Ersoy'un adını kullanarak ürün satan kişiler, ünlü şarkıcının şöhretini haksız kazanca çevirdi.

        Bu durumdan haberdar olan Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın.

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