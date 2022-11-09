İlk etapta 50 kostümün satışa sunulacağı iş birliğinde her kostüm için sembolik bir rakam belirlendi. Ürünlerin satışından elde edilecek tüm gelir başta 'Mehmetçik Vakfı', 'Türk Kızılayı', 'Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı', 'Çocuk Esirgeme Kurumu' olmak üzere Muazzez Ersoy tarafından sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara bağışlanacak.

Muazzez Ersoy, konuyla ilgili duygularını, "İlk sahneye çıkarken giyeceğim hiçbir sahne kostümüm yoktu. Annemin doğum günüm için bana hediye aldığı iki tane altın bileziğim vardı. Sahneye çıkacağım ama ne elbisem, ne ayakkabım vardı... Anneme sormadan o iki bileziği Kapalıçarşı'da bozdurup, Beyoğlu'ndan iki kostüm almıştım. Ayakkabıya da para kalmamıştı. Annem, babamdan para aldı. Bir tane de gümüş rengi ayakkabı aldım. Bileziklerimi satarken, 'Annem kızar mı?' diye korkuyordum. Annem sonradan duyunca, 'Madem böyle bir karar aldın, kızmadım. Hayırlısı olsun' demişti. Yokluğun acısını bildiğim için, yıllar içinde kostümlerimi ihtiyacı olan, tanıdığım ya da tanımadığım pek çok kişiye hediye ettim. En son bir kostümüm bir kardeşimin üzerinde gelinlik olarak kullanıldı" sözleriyle anlattı.

"YARDIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Yıllar içinde dernek, vakıf ve yardım kuruluşları için sayısız konser verdim. Ankara'daki evimi Lösemili Çocuklar Hastanesi için bağışladım. Kendimce ve gücüm yettiğince, ülkemin insanına, vatanıma, bilinen ve bilinmeyen yardımlarımı yaptım, gücüm yettiğince yapmaya da devam edeceğim" diyen ünlü şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

Şimdi bir başka yardıma vesile olmak istiyorum. Sahneye her çıktığımda, televizyondaki her konserimden sonra en çok ilgi gören detaylardan biri de kostümlerim; evlenmek isteyen, nişanlanacağını söyleyen, düğünü derneği olduğunu söyleyen pek çok kişi kostümlerime sahip olmak istediğini söyleyen mesajlar yazıyor. Kostümlerim bundan sonra kimine aş, kimine kalem, kimine defter, kimine bilgisayar, kimine eğitim olarak fayda sağlayacak. Beni sevenler de kostümlerime sahip olacak, kimisi hatıra olarak saklayacak, kimisi giyecek ve inanıyorum bunu mutlulukla benimle paylaşacak.