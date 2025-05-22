Muazzez Ersoy: En fit solist benim

Yıllardır fit görünümünden ödün vermeyen Muazzez Ersoy, 38 beden olmasının sırrını açıkladı. Ersoy, günde sadece bir öğün yemek yediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı; "Tuzu 30'da bıraktım, kimse yemeğe tuz attığımı göremez. Bünyemi tek öğüne alıştırdım, şimdi istesem de 5 öğün yiyemem, midem almıyor. Alkolüm yok. Sahneye çıkarken bile rahatlamak için içki içmem. Çoğu sanatçı konser öncesi rahatlamak için bile olsa alkol alır. Şimdi yeni yeni duyuyorum doktorlardan, diyetisyenlerden; vücudu uyarmak için, kilo vermeyi hızlandırabilmek için 24 saatte bir yemek yediriyorlarmış danışanlarına, ben buna bilmeden meğer yıllarca önce başlamışım" dedi.