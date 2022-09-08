Muazzez Ersoy: Gündemi takip etmeye zaman kalmıyor

"Gündemi takip etmeye zaman kalmıyor" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler’de alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Siyahlara bürünmüş haliyle objektiflere yansıyan Ersoy, taşlı maskesiyle de dikkat çekti.

Pandemi kurallarını devam ettirdiğini ifade eden Muazzez Ersoy, "Çantamın içinde eldiven mi, dezenfektan mı, kolonya mı ne ararsanız var. Bende önlemler hala devam ediyor" dedi.

Sahne yasakları ve iptal edilen festivallerin hatırlatılması üzerine ise, “Onlar ne?” diyerek şaşkınlığını dile getiren Ersoy, “Arkadaşlar inanın bihaberim bahsettiğiniz konulardan. Başka işlerle de uğraşıyorum. Gündemi takip etmeme zaman kalmıyor inanın ki..." ifadelerini kullandı.