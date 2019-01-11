Mucize oyuncuları kimler? Mucize filmi nerede çekildi? soruları filmi merak eden dram tarzında film seven, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Mucize filmi 2015 yılında vizyonda girdiğinde konusu ve oyunculuklarıyla çok konuşulmuştu. Mucize filmine dair detaylar haberimizde.

MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı, Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül, Seda Tosun, Meral Çetinkaya, Erdem Yener, Büşra Pekin, Cezmi Baskın ve Şenay Gürler gibi usta oyuncuların yer aldığı 2015 yapımı “Mucize” Perşembe günü Show TV’de!

MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman’a bağlı bir köyde gerçekleştirilen "Mucize" Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi.

Mucize filminde, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor. 1960’lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut’un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişiyle başlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ