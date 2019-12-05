Mucize oyuncuları kimler? Mucize filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanacak olan 2015 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yapıyor. İşte Mucize filmi ile ilgili merak edilenler...

MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Talat Bulut - Muallim Mahir

Mert Turak - Aziz

Seda Tosun - Mızgin

Zafer Alpat - Zafer Ögretmen

Meral Çetinkaya - Hazar

Ali Sürmeli - Haydar

Serpil Gül - Güle'nin annesi

Berivan Kahraman - Sare

Büşra Pekin - Gülten (Güle)

Cezmi Baskın - İsa

Dilek Denizdelen - Rinde

Doğukan Polat - Feyzi

Erdem Yener - Celal

Erol Demiröz - Muhtar

Eylem Yıldız - Hanım

Haki Biçici - Minibüs şoförü

Çisil Oral - Kız

İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı

Meriç Benlioğlu -

Metin Yıldız - Nevzat

Nazmi Kırık - Şemsettin

Nilgün Karababa - Bese

Nisa Melis Telli - Ceren (Mahirin kzı)

Özgür Özdemir -

Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettinin eşi

Rosi Barbarosa - Hakim

Sinan Bengier - Hasan

Şenay Aksoy - Roşnanın annesi

Şenay Gürler - Cemile

Tansel Öngel - misafir oyuncu

Yıldız Kültür - Hene

Cihat Tamer - Milli Eğitim müdürü

Serhat Çağlayan



MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.

Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.

Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.

Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.

Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.

Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.

Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor. Bu görüntüden sonra film sona eriyor.

MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mucize filminin çekimleri, İzmir (Foça) ve Kars (Kağızman)'a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.