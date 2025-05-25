Mudanya'da ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada
Bursa Mudanya'da serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 25.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:53
Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, serinlemek denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı.
Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. DHA'nın haberine göre; omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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