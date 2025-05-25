Mudanya'da ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada Bursa Mudanya'da serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:53 facebook

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