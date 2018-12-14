- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de Mevlid-i Şerif okutulurken tedavisi süren koruması Yiğit Can Köksal'a, Verdi'nin şehitlik haberi, psikologlar eşliğinde söylendi.
Sahil Camisinde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.
İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak dua istediğini söyledi.
Türk milletinin Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde olduğu gibi hiçbir zaman teslim olmayacağını ve diz çöktürülemeyeceğini kaydeden Yalçın, Verdi'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İstanbul'da görevi başında şehadete koştuğunu belirtti.
Rize Valisi Kemal Çeber, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Rize halkının Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini, şehidini çok iyi uğurladığını ifade etti.
Çeber, yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın durumu hakkında şunları söyledi:
"Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabbim onları bize bağışladı."
YİĞİT CAN'A VERDİ'NİN ŞEHADET HABERİ VERİLDİ
Vali Çeber, zor bir süreç olduğunu ve şehadet haberini uzmanlar eşliğinde Yiğit Can'a verdiklerini vurgulayarak, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi." ifadelerini kullandı.
Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.
Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.