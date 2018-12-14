Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de Mevlid-i Şerif okutulurken tedavisi süren koruması Yiğit Can Köksal'a, Verdi'nin şehitlik haberi, psikologlar eşliğinde söylendi.

Sahil Camisinde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak dua istediğini söyledi.

Türk milletinin Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde olduğu gibi hiçbir zaman teslim olmayacağını ve diz çöktürülemeyeceğini kaydeden Yalçın, Verdi'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İstanbul'da görevi başında şehadete koştuğunu belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Rize halkının Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini, şehidini çok iyi uğurladığını ifade etti.

Çeber, yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın durumu hakkında şunları söyledi:

"Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabbim onları bize bağışladı."

YİĞİT CAN'A VERDİ'NİN ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Vali Çeber, zor bir süreç olduğunu ve şehadet haberini uzmanlar eşliğinde Yiğit Can'a verdiklerini vurgulayarak, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi." ifadelerini kullandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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