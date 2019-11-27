Arif Verimli, Müge Anlı'nın ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist. Ünlü isim bir kaç programda yer almayınca merak konusu olmuştu.

ARİF VERİMLİ'DEN DUYURU

Psikiyatrist Arif Verimli 23 Kasım tarihinde sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamada bulunmuştu. Açıklamada:

"Sevgili Takipçilerim; nur topu gibi bir Demir Eksikliğim oldu. Basit bir enfeksiyon geçirmişken rutin kan tahlilimde Demirimin ciddi düşük olduğu saptandı. Dostum Prof. Dr. Sami Kartı tarafından silah zoruyla tetkiklere tabi tutuldum. PET, Tomografi, Endoskopi ve Kolonoskopi sonrası Demir Eksikliği tedavim başladı. Bundan sonra çok sevdiğim çayı azaltacak olmak en kötüsü. Artık bana kan yapıcı pekmez mi gönderirsiniz n'aparsınız size kalmış. Bu sürede beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum, kavuşmak üzere, sevgilerimle..." sözlerini iletti.

1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi.

1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. Bu andan itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin arttırılmasında bir nefer gibi çalıştı.

1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti. En büyük hayali çalıştığı kurumun bir enstitü olmasıydı. Tüm meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır. Özellikle İstanbul genelindeki liselerde Gençliği Uyuşturucu ve Alkolden Korumak için verdiği seminerler dikkat çekmektedir. Sayısını kendisinin de hatırlayamadığı kadar çok bilimsel yazı ve makalesi bulunan Verimli' nin bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı maket gemi koleksiyonu vardır. Başhekimliği döneminde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi,UMATEM,182 Umut Işığı Hattı,İntihar Müdahale Merkezi halen toplum faydasına hizmet etmektedir.2004' de Başhekimlik görevinden alınmasından sonra Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davayı kazanarak görevine iade edilmiş, ancak başhekimliğe geri dönse de uyumlu çalışabileceği bir ekip ve ortam olamayacağını düşündüğünden göreve başlamamış ve emekliliğini istemiştir. Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.