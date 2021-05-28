Müge Anlı’da boşandığı eşi Firdevs Öztürk ile birlikte kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve erkek kardeşi Yusuf Turhan hakkında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. İki kardeşin 30 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşleri Hava Turhan’a elektrik verip ardından boğdukları ve beline taş bağlayarak Kızılırmak’a attıkları ortaya çıktı.

Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinden, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Oğulları Yusuf Turhan, kayıp çifti aramak için ATV’nin fenomen programı Müge Anlı’ya başvururken, canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

ÜÇ CİNAYETTEN SORUMLU TUTMUŞTU

Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu ve yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini söyleyen Yusuf Turhan, bu olaylarda kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Yusuf Turhan’ın da parmağı olduğunu iddia etmişti.

ELEKTRİKLE İŞKENCE YAPTILAR

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan’ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan’ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak’a attıkları ortaya çıktı. CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURUYOR Ancak iddiaya göre talihsiz kadının cansız bedeni, Emmiler köyüne yakın mesafede bulunan Taşhan köyündeki Kızılırmak’ın kıyısına vuruyor.

Köylüler tarafından fark edilen cenaze, Kızılırmak’tan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömülüyor.

SAÇLARINI KAZITIP EVE KAPATMIŞ

Müge Anlı’nın canlı yayında okuduğu iddia sonrası stüdyo buz keserken programa konuk olan kardeş Yusuf Turhan, anlatılan iddiaları reddetti. Öte yandan aynı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Yusuf Turhan’ın kız kardeşi Hava Turhan’ın saçlarını kazıtıp eve kapattığı da iddia edildi.