Müge Anlı'da 'sarılma brandası' olay oldu!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programda kavuşturduklarının, yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu.

Bir süredir salgın nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti.

Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Korona virüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.

Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.