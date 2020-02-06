Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık olayı bugün de devam etti. Mardin, Diyarbakır ve Aydın illerinde yaşayan onlarca vatandaş, kendisini din hocası olarak gösteren kişiler tarafından 'çil çil altın' vaadiyle milyonlarca lira dolandırdı. Programa katılan mağdurlar, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını dile getirdi.

"2 TON ALTIN VAADİYLE 600 REKAT NAMAZ KILDIK"

Altın vaadiyle dolandırılan vatandaşlar, kendilerine 600 rekat namaz kılınması gerektiğini söyledikleri ve kurana el bastıkları için kimseye bu durumu anlatamadıklarını söyledi. Mağdur Mehmet Bey, "600 rekat namazı kıldıktan sonra dizlerim yara bere içinde oldu. Utancımdan ve kurana el bastığımdan dolayı kimseye yaşadığım durumu anlatamadım" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Mağdur vatandaşlar dün Çağlayan Adliyesi'ne giderek kendilerini dolandırdıkları iddia ettikleri İhsan Çapan adındaki şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.