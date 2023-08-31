Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon için geri sayım başladı! İşte yeni sezon tarihi

        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon için geri sayım başladı! İşte yeni sezon tarihi

        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon için geri sayım başladı. Programın izleyicileri merak içerisinde yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte programın Twitter hesabından yapılan açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Geçtiğimiz Pazartesi günü başlaması beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başlangıç tarihi ertelendi. Yeni sezonun başlangıç tarihi ise programın Twitter hesabında ilan edildi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

        2

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR!

        Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonun başlangıç tarihi 4 Eylül Pazartesi günü olarak açıklandı.

        3

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SAAT KAÇTA?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da başlayıp yaklaşık 3 saat sürüyor.

        4

        MÜGE ANLI KİMDİR?

        19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

        Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda ile farklı kanallarda devam etti.

        5

        Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

        Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

        #Müge Anlı ile Tatlı Sert
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?