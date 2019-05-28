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Müge Anlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müge Anlı'nın hayatı ve kariyeri

Gündüz kuşağında yaptığı programlarla adından uzun süredir söz ettiren Müge Anlı, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olaylara getirdiği çözümler ve cinayetleri aydınlatması ile vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Peki Müge Anlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Müge Anlı

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, kayıp ve cinayet olaylarını çözüyor. İşte Müge Anlı'nın hayatı ve kariyerine dair detaylar...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

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