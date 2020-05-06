Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Şeklindeki sorular programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Müge Anlı'dan açıklama geldi.

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yüksel Aytuğ’a konuşan Müge Anlı, şartların durumuna göre Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra programa başlayabileceğini belirtti.

Anlı, ''Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, ''Benim stüdyoma her gün Türkiye’nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı.

Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki” dedi.