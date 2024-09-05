Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kuma saplandı
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları karavan tatilinde kuma saplandı. Karavanı kumdan çıkarmak için eşine yardım eden Boz, o anları yayımladı
Oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 5 yaşındaki kızları Vina ve 3 aylık bebekleri Rika ile birlikte karavanlarıyla tatile çıktı.
İlk durakları Yunanistan olan Erdeniz ailesi, bir sahilde karavanı park edip uyudu. Fakat çift, sabah uyanınca karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.
"CANER SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"
Karavanın kuma saplandığını gören Müge Boz, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıp; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" ifadelerini kullandı.
Videoda, Caner Erdeniz'in tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf ettiği görüldü.
Müge Boz, bir ara eşine yardım etmek için karavanın önüne geçip itmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boz, sonunda; "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" diyerek espri yaptı.