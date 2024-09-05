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        Haberler Magazin Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kuma saplandı - Magazin haberleri

        Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kuma saplandı

        Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları karavan tatilinde kuma saplandı. Karavanı kumdan çıkarmak için eşine yardım eden Boz, o anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:06
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        Oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 5 yaşındaki kızları Vina ve 3 aylık bebekleri Rika ile birlikte karavanlarıyla tatile çıktı.

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        İlk durakları Yunanistan olan Erdeniz ailesi, bir sahilde karavanı park edip uyudu. Fakat çift, sabah uyanınca karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.

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        "CANER SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"

        Karavanın kuma saplandığını gören Müge Boz, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıp; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" ifadelerini kullandı.

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        Videoda, Caner Erdeniz'in tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf ettiği görüldü.

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        Müge Boz, bir ara eşine yardım etmek için karavanın önüne geçip itmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boz, sonunda; "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" diyerek espri yaptı.

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        Müge Boz, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımda "Sonunda Sırbistanlı 3 - 5 kişi gelip karavanımızı kurtardı şükürler olsun" ifadelerine yer verip kumdan kurtulduklarını duyurdu.

        #müge boz
        #caner erdeniz
        #karavan
        #Kum
        #yunanistan
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