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        Haberler Gündem Çevre Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı | Son dakika haberleri

        Muğla'da sağanak yağış: Tarım arazileri su altında kaldı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde son 24 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:36
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        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün ve yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

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