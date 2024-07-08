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        Haberler Gündem Güncel Muğla, Manisa, Antalya ve Ankara'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Muğla, Manisa, Antalya ve Ankara'da orman yangını

        Manisa'nın Kırkağaç, Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Akseki ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de örtü yangını başladı. Alevlerin mahalleye sıçradığı yangında bir ev zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:59
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

        Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

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        MANİSA'DA ORMAN YANGINI

        Manisa'daki yangına müdahale sürerken Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki tarım arazisinde de saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

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        Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

        Bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Akseki'de Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Gözetleme kulesindeki görevlilerin fark etmesiyle bölgeye 3 arazöz ile 15 orman personeli sevk edildi.

        Ekiplerin sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        #muğla milas
        #orman yangını
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