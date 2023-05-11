Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlar için re'sen soruşturma

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Habertürk Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; "Sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.