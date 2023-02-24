İstanbul'da üniversite öğrencisi Hamdullah Kartal, yol kenarında ölü bulundu..
Sultangazi ilçesi Başak Mahallesi Mahmutbey yolu İSTOÇ istikametinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hamdullah Kartal(23)'ın silahla vurularak öldüğünü belirledi.
DÜNDEN BERİ KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisi okuyan Kartal'ın dünden beri kayıp olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kartal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kartal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
"EN SON DÜN HABER ALDIK, HİÇBİR SIKINTISI YOKTU"
Kahreden haberle geldiği olay yerinde büyük üzüntü yaşayan baba Maşallah Kartal, "Benim küçük oğlumdu. En son dün sabah 09.00'da görüştük. Yataktan kalkıp 'Ben markete gideceğim' dedi. Ben de inandım sonra markete gittim sorduğumda markete gelmedi dediler. Sonra onu aramaya başladım 5-6 kere aradım cevap vermedi. Her zaman cevap veren biriydi hiç kimseye cevap vermedi. Saat 15.00'a kadar aradık sonra telefon kesildi. Bu sabaha kadar aradık aradık ulaşamadık. En son dün haber aldık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Erzurum'da makine mühendisi okuyordu" dedi.
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