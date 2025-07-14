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        Haberler Gündem Güncel Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

        Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:46
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        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

        DHA'nın haberine göre kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Tetkikleri yapılan Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyi

        CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

        Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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