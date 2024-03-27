Muhtardan çakarlı seçim konvoyu

Türkiye, bu pazar sandık başına gitmeye hazırlanırken adaylar da seçim kampanyalarına devam ediyor.

İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı mahalleliden oy istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.