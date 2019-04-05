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Muhtarlık için bu seçimde de can verdiler

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri döneminde meydana gelen olaylar hakkında da bilgi vererek, seçim çalışmalarının büyük bir kısmının polis sorumluluk bölgesinde yürütüldüğüne işaret etti. Uzunkaya, "Türkiye genelinde 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan seçim döneminde 9 kişi hayatını kaybetti. Malatya Pütürge'deki 2 kişi hariç 7'si muhtarlık seçimleriyle alakalıydı" dedi. Uzunkaya, 2014 yerel seçimlerinde deki olaylarda da 17 vatandaşın öldüğünü ve bunların da muhtarlık seçimleriyle ilgili olduğunu söyledi

Giriş: 05.04.2019 - 09:49 | Güncelleme:
AA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Uzunkaya, şehit emniyet personeline Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi. Uzunkaya, Emniyet Teşkilatının 174 yıllık "koca bir çınar" olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu ulu çınarın son temsilcileri olarak, güzel ülkemizde güzel insanlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapma bahtiyarlığına erişmiş mensupları olarak, başta Emniyet Genel Müdürü olarak ben ve tüm arkadaşlarım, gece gündüz her şart altında ülkemizin esenliği, huzuru, güvenliği, vatandaşın mutluluğu, can ve mal emniyeti için aynı şuur, azim, kararlılık ve inançla görevimizin başındayız ve başında olmaya da devam edeceğiz" dedi.


82 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 65 milyonunun yaşadığı coğrafyada yaklaşık 300 bin polisin asayişi sağladığını ifade eden Uzunkaya, vatandaşların da polise hoşgörüyle destek olduğunu bildirdi. Uzunkaya, Emniyet Teşkilatının kurulduğu günkü görev anlayışını aynı şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

'DAHA KALİTELİ GÜVENLİK HİZMETİ VERME ARZUSUNDAYIZ'

Emniyet Genel Müdürlüğüne 8 ay önce atandığını ve teşkilat içerisinde 47 yıldır görevli olduğunu kaydeden Uzunkaya, "Biz, sıfır hatayla çalışmayı hedefleyen bir anlayışı kendimize ilke ediniyoruz. Bu anlayışla kendi eksiklerimizi de bilerek, görerek ve onları her geçen gün iyileştirici yol ve yöntemleri ileri çıkararak daha kaliteli, hızlı ve etkili bir güvenlik hizmeti verme arzusu içerisindeyiz." ifadesini kullandı. Uzunkaya, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerine dikkati çekerek, bu uyumu daha ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

'TEŞKİLATIN HAKLI TALEP VE BEKLENTİLERİ VAR'

Emniyet personelinin memnuniyetinin önemine işaret eden Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm teşkilatımızın haklı birtakım talepleri ve beklentileri var. Teşkilatın içerisinden gelen biri olarak biliyorum. Şartlar çerçevesinde inanıyorum ki Emniyet Teşkilatımızın başta özlük hakları, çalışma, mesai şartları ve diğer sosyal imkanlar gibi beklentilerinin, çağımızın şartlarına ve modern dünya polisinin uygulamış olduğu çalışma ortamına uygun hale getirilmesi konusunda başta devletimizin en üst yönetim kademeleri olmak üzere Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve diğer kurumlara kadar aynı anlayışı görüyor, biliyorum. Bu anlayışa uygun bir şekilde karşılığının personelimize süreç içerisinde yansıtılacağını da ümitle bekliyoruz. Bunu da bu vesileyle teşkilatımıza müjdeli bir haber olarak ifade edebiliriz."



BU SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Uzunkaya, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri döneminde meydana gelen olaylar hakkında da bilgi vererek, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki seçim çalışmalarının büyük bir kısmının polis sorumluluk bölgesinde yürütüldüğüne işaret etti.
Seçim güvenliği kapsamında oy kullanma günü 553 bin güvenlik personelinin görev yaptığına değinen Celal Uzunkaya, seçim döneminde çıkan olaylar hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye genelinde 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan seçim döneminde 9 kişi hayatını kaybetti. Malatya Pütürge'deki 2 kişi hariç 7'si muhtarlık seçimleriyle alakalıydı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki olaylarda da 17 vatandaşımızın öldüğünü ve bunların da muhtarlık seçimleriyle ilgili olduğunu gördük. Bu ölümlerin 2'si seçim gününden önce olmuştu. 7'si seçim günü oldu. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

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