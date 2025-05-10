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        Haberler Magazin Müjde Ar'ın gergin anları - Magazin haberleri

        Müjde Ar'ın gergin anları

        Müjde Ar, kendisini görüntüleyen gazetecilerle gergin anlar yaşadı. Ar, gazetecilerden birine fiziksel saldırıda bulunmaya yeltendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:33
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş ile birlikte bir AVM'de alış verişe çıktı.

        Gazeteciler, kamuya açık yerde Müjde ar'ı görüntüledi.

        Müjde Ar, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Ar, tepkisi sırasında gazetecilerden birine yönelik fiziksel saldırıda bulunmaya yeltendi.

        Müjde Ar, fiziksel saldırıdan son anda vazgeçerek sözlü tartışmasına devam etti.

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