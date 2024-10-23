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        Haberler Magazin Müjde Uzman, aşk iddiasını yalanladı - Magazin haberleri

        Müjde Uzman, aşk iddiasını yalanladı

        Müjde Uzman, meslektaşı Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Uzman, bu iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:32
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        Aşk iddiasını yalanladı
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        Müjde Uzman, meslektaşı Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Uzman, bu iddiayı yalanladı.

        Müjde Uzman, şunları söyledi: Ülke yanıyor ülke; bırakın kediden aşk çıkartmaya çalışmayı bin senelik arkadaşımla. Bize geri zekalı muamelesi yapmayı da bırakın; tek derdimiz bu konularmış gibi göstere göstere insanları bize düşman ettiniz.

        Biz nelerle uğraşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz; siz orada enerjinizi bu saçmalıklara harcayıp bir de bu çöplükte sonsuza kadar kalacak bir yerlerinizden uydurma şeyleri üretiyorsunuz. Instagram'a her koyduğumuzu haber diye sunarak gerçek “haber”i değersizleştirdiğiniz yalanlar sıkacağınıza, yapsanıza ülke gündemini haber? Yazsanıza cinayetleri, kanunsuzlukları, haksızlıkları?? Yook. Kolayı, sürekli aptal muamelesi yapıp, hadsizce, haksızca kullandığınız bizim sektör ve insanların hayatı. Maalesef buna engel olacak kanun da yok utanma da! Önemsiz görülüyor belli ki.

        Bakın yalanın önemsizi, iyisi kötüsü olmaz; hepsi tehlikelidir, yanlıştır. Kimsenin bir tanecik ömrü size malzeme olsun diye değil. Siz de artık kendi ömrünüzü, sayılı nefesinizi nasıl değerlendirdiğinizin bir iç hesaplaşmasına girmelisiniz bence!

        Ne aşkmış yahu... Aklınız fikriniz onda, başka bir bildiğiniz yok, yatıp kalkıp onu düşünüyorsunuz.. Umarım siz yaşayın da bir’ rahatlayın!

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        Müjde Uzman, iddiayı doğrulayan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzman, Tunca'nın türü sfenks olan kedi kucağında uyurken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Birand Tunca'yı etiketleyip kalp emojisiyle yayımladı.

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        #Müjde Uzman
        #Birand Tunca
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