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        Müjde Uzman: Galibiyet pozu

        Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi 8'inci haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, ünlü oyuncu Müjde Uzman da maçta arkadaşı Başak Gündoğdu'ya destek verdi ve galibiyet pozu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:34
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        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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        Maçın heyecanını tribünden takip edenler arasında, Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Müjde Uzman ve oyuncu Selin Türkmen de yer aldı.

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        Beşiktaş'ın forvet oyuncusu ve kapatanı Başak Gündoğdu'nun yakın arkadaşı olan Uzman, maç boyunca arkadaşına destek verdi.

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        Müjde Uzman, o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

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        Uzman, Başak Gündoğdu ve Selin Türkmen ile birlikte galibiyet pozu verdi. Uzman, sosyal medya paylaşımında "Galibiyet pozu" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Müjde Uzman
        #beşiktaş
        #Başak Gündoğdu
        #galatasaray
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