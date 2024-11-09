Müjde Uzman: Galibiyet pozu
Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi 8'inci haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, ünlü oyuncu Müjde Uzman da maçta arkadaşı Başak Gündoğdu'ya destek verdi ve galibiyet pozu paylaştı
Giriş: 09.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:34
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
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Maçın heyecanını tribünden takip edenler arasında, Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Müjde Uzman ve oyuncu Selin Türkmen de yer aldı.
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Beşiktaş'ın forvet oyuncusu ve kapatanı Başak Gündoğdu'nun yakın arkadaşı olan Uzman, maç boyunca arkadaşına destek verdi.