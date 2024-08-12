Müjde Uzman hastanelik oldu
Çeşme'de astım krizi geçiren Müjde Uzman hastaneye kaldırıldı
Giriş: 12.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:21
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Son olarak SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Müjde Uzman korkuttu.
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Ünlü oyuncu, Çeşme'de yaşadığı astım krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Sosyal medya hesabından hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Müjde Uzman; "Astımdan cortlayınca... Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi yetişti. Ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep" ifadelerini kullandı.
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